Rive Gauche: voici en exclusivité la liste finale des enseignes présentes dans le centre commercial!

Les noms des principaux magasins du nouveau centre commercial étaient connus depuis plusieurs mois : aux côtés des grandes locomotives comme Pimark, Zara, H&M, Pull & Bear, Kiabi ou Springfield, on retrouvait Jules, Take Off, Veritas, 1001 Pattes… Mais il manquait les dernières pièces de ce puzzle de 95 boutiques et de 39.000m². Un vent favorable nous rapporte les ultimes noms manquants, qui avec les enseignes déjà citées rempliront à 95 % la surface commerciale de Rive Gauche. Découvrez-les en cliquant sur le lien ci-dessous.

Retrouvez la liste des nouvelles enseignes annoncées dans le centre commercial sur notre nouvelle édition numérique gratuite!