Suivez Anderlecht-Zulte Waregem en direct (dès 14h30): les Mauves en quête du trône de leader du championnat

La lutte pour le titre de champion de Belgique pourrait prendre un nouveau virage ce dimanche, à l’occasion du choc de la 26e journée de championnat, entre le Sporting Anderlecht et Zulte Waregem. Après deux matches nuls consécutifs, les Mauves savent qu’un succès pourrait leur permettre d’accrocher la première place au côté du FC Bruges.

Mais face à un redoutable adversaire tel que Zulte Waregem, qui a déjà vaincu le club bruxellois cette saison au terme d’un thriller haletant (3-2), les hommes de René Weiler devront afficher un visage bien plus offensif et une efficacité accrue pour enchaîner les buts et les « trois points ». Contre Zulte, également efficace face au but, la lutte s’annonce serrée.