L'horreur en France: ils violaient et torturaient leurs propres enfants, considérés comme de véritables objets sexuels

L’enquête a révélé l’extrême perversité à l’œuvre au sein de cette famille recomposée, dont les enfants sont aujourd’hui âgés de 18, 11 et 9 ans. Entre 2008 et 2013, les deux amants ont utilisé le bébé de la femme comme objet sexuel, à une fréquence parfois quasi-quotidienne, selon leurs aveux.

Sodomie, pénétration anale avec divers objets, coït, attouchements, fellations… Sur les centaines de photos et vidéos réalisées et trouvées par les enquêteurs, le couple exprimait son plaisir et s’encourageait malgré les pleurs et les hurlements de l’enfant.

Pour ces faits, la cour a retenu les accusations de « viols avec actes de torture et de barbarie ».

Les concubins, originaires de Viry-Châtillon (Essonne), étaient également poursuivis pour des agressions sexuelles envers les deux enfants de l’homme, dont il avait la garde un week-end sur deux et lors des vacances scolaires. Le plus jeune était en maternelle puis en école primaire au moment des faits, son frère au collège.

Le cadet était notamment forcé par le père à des attouchements et fellations avec son demi-frère, sous peine que son père lui inflige claques et coups de ceinture. L’aîné a été violé par sa belle-mère. Son père lui dit alors qu’il découvre « la vie d’adulte » et lui explique qu’il pourra « le refaire » s’il obtient de « bonnes notes », a raconté l’enfant lors de son audition.

En 2013, l’aîné met finalement un terme à l’enfer familial, en rapportant à sa mère, responsable de sa garde, un disque dur rempli des preuves de la pédophilie de son père.

Le procès, qui avait commencé lundi, s’est déroulé à huis clos.