Un garagiste carolo s'indigne: "Si on supprime les cartes de visite sur les voitures, on va mourir"

Hussein Chokr est un garagiste en colère : l’homme, qui vend et achète des véhicules à longueur d’année, s’insurge contre le projet de décret lancé par le ministre Carlo Di Antonio. Ce texte interdirait la publicité par carte de visite apposée sur les pare-brise de voitures. « On se trompe de cible et on va vers la mort du commerce ! »