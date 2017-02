Nathanaël (16 ans) jette de l'esprit de sel au visage d'Alexandre à Ciney: "Il dit qu'il ignorait la dangerosité du produit"

Un adolescent a projeté un liquide « assez mordant » au visage d’un élève de l’Institut de la Providence, vendredi entre 15h30 et 16h00 à Ciney. Le produit utilisé est de l’esprit de sel, a indiqué samedi matin le parquet de Namur.

Nathanaël (à gauche) a lancé un produit au visage de Thomas et Alexandre.

L’agression qui s’est déroulée vendredi à Ciney semble avoir de lourdes conséquences. Les trois victimes, des mineurs âgés de 14 à 16 ans, sont brûlées gravement. Actuellement, leur état est stable mais ils souffrent de brûlures au second degré. Alexandre, l’élève initialement visé est bien sûr plus sévèrement brûlé que les deux victimes collatérales. Le problème, ce sont les yeux, et les médecins craignent des soucis d’ordre ophtalmologique, pour les trois victimes.

L’esprit de sel ressemble à de l’eau mais contient 25 % d’acide chlorydrique. « Un produit dangereux et très corrosif qui sert notamment à décaper, raviver des pierres ou déboucher des tuyaux », a précisé le parquet de Namur.

Pour rappel, vendredi en fin d’après-midi, aux alentours de 17h, les élèves de l’Institut de la Providence de Ciney ont vécu un moment particulièrement dramatique : trois adolescents, dont Alexandre et Thomas, fréquentant également cet établissement scolaire ont été victimes d’un adolescent extérieur à l’école, Nathanaël âgé de 14 ans.

L’histoire débute durant la semaine où les jeunes ont des mots via des SMS qu’ils échangent mais aussi des conversations sur Facebook, pour des causes a priori futiles. Cependant, cela dérape. Et les ados décident de se rencontrer pour en parler, devant l’école.

Les deux individus se sont fixé rendez-vous devant l’établissement scolaire pour discuter. « Il dit avoir pris sa douche avant le rendez-vous et vu la bouteille d’esprit de sel que sa maman venait d’utiliser. Il l’a donc emportée pour s’en servir comme arme. Il dit ignorer la dangerosité du produit, croyant que ça allait piquer comme du savon, mais il est quand même suspecté d’avoir agi en connaissance de cause », a encore précisé le parquet de Namur.

Lorsqu’il se présente devant l’établissement scolaire d’Alexandre, il balance aussitôt le liquide sur lui. La projection touche deux autres ados, dont Thomas. Les trois victimes sont aussitôt brûlées, gravement, et conduites à l’hôpital.

Le mineur a été interpellé à son domicile vers 19 heures et conduit au commissariat.

Il sera présenté au juge de la jeunesse pour tortures et traitement inhumain.