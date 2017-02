Liège: en liberté conditionnelle, Pascal attrape sa femme par les cheveux dans le Carré puis la frappe et la menace avec un couteau de cuisine

Une violente altercation a opposé le suspect, Pascal L., et sa compagne, vendredi soir vers 23H00 dans le quartier liégeois du Carré. Des témoins ont vu l’homme attraper la victime par les cheveux et la traîner sur une distance de plusieurs mètres avant de lui asséner des coups de pied et de poings. Le suspect l’aurait ensuite menacée à l’aide d’un couteau de cuisine qu’il portait à la ceinture. Actuellement en liberté conditionnelle suite à une condamnation pour vols et dégradations, le Liégeois âge de 43 ans a été déféré au parquet de Liège où la délivrance d’un mandat d’arrêt a été requise.