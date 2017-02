Liga: la terrible blessure à la cheville d'Aleix Vidal en fin de match (Vidéo)

Alors que l’on jouait la 86e minute et que le score final était acté (0-6), le Barcelonais Aleix Vidal a été violemment taclé par le défenseur d’Alaves Theo Hernandez. Un tacle pas forcément méchant mais plein d’intensité et dont les conséquences sont lourdes.

La cheville droite du Catalan s’est en effet retournée, comme le prouvent les images ci-dessous.

Aleix Vidal is carried off with an ankle injury after a hard tackle by Theo Hernandez. 🚑 Should this have been a red card? #AlavesFCB pic.twitter.com/huar7gSyxm