Publipart: Tom Balthazar démissionne de son poste d'échevin à Gand, mais "parce que j'ai commis une grave erreur"

Belga

L’échevin socialiste gantois et candidat bourgmestre Tom Balthazar a démissionné de son mandat communal et ne sera pas tête de liste du cartel sp.a-Groen lors des prochaines élections communales, a-t-il annoncé samedi, emporté par le scandale Publipart, du nom d’un holding semi-public et d’une filiale de l’intercommunale liégeoise Publifin.