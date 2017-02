Manhay: une femme interpellée -puis libérée- après avoir touché son compagnon au visage avec un couteau

Une femme a été interpellée, samedi soir, à Manhay après une dispute conjugale. Au cours de cette scène violente, la dame s'est emparée d'un grand couteau de cuisine et a touché son compagnon au visage. La victime, âgée d’environ 35 ans, a été assez sérieusement blessée puisqu'elle a dû être hospitalisée. Ses jours ne sont toutefois pas en danger. La dame a été interpellée.Elle a toutefois été relâchée après son audition. Au fil des heures, l’affaire s’est dégonflée. Il est apparu que les deux personnes étaient sous l’influence de l’alcool. La dispute en était-elle vraiment une? Il semble que l’homme s’est blessé et que la dame est intervenue. Maladroitement? Elle a eu le couteau de cuisine en main mais n’avait vraisemblablement aucune intention de tuer. Plus d’infos dans La Meuse Luxembourg de ce lundi et dans nos éditions digitales.