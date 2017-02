Grigor Dimitrov bat David Goffin et remporte le tournoi de Sofia

David Goffin (ATP 11/N.2), 26 ans, s’est incliné en finale du tournoi de tennis ATP 250 de Sofia, épreuve sur surface dure dotée de 482.060 euros, dimanche, en Bulgarie. Le Belge a été battu en deux sets, 7-5, 6-4, par le Bulgare Grigor Dimitrov, 11e joueur mondial et 3e tête de série, après 1 heure et 39 minutes de jeu.

Face à un adversaire qu’il n’a jamais battu, Goffin commençait mal la rencontre, perdant son premier service (2-0). Il parvenait à faire le break pour revenir à 3-2 et recollait au score à 3-3. Sur le score de 4-4, Goffin manquait 3 balles de break. C’était le tournant du premier set, remporté 7-5 par Dimitrov.

Dans le deuxième set, Goffin n’avait initialement pas voix au chapitre, se retrouvant mené 5-0. À 5-1, il sauvait trois balles de match avant de revenir à 5-4. Goffin sauvait alors une nouvelle balle de match. La suivante, la cinquième, était la bonne pour Dimitrov (6-4).

Grigor Dimitrov, 25 ans, compte 6 titres ATP (en 11 finales) à son palmarès dont le tournoi de Brisbane juste avant l’Open d’Australie cette année.

Il s’agissait de la 7e finale sur le circuit ATP pour David Goffin, qui en a remporté deux, à Metz et Kitzbuhel en 2014. Il s’était incliné à Bâle (2014), Rosmalen et Gstaad (2015) et Tokyo (2016).

Dimitrov mène désormais 6 à 0 dans ses confrontations sur le circuit avec Goffin. C’est lui qui avait sorti le Liégeois en quarts de finale de l’Open d’Australie le mois dernier (6-3, 6-2, 6-4). Dimitrov l’avait aussi emporté en 2014 à l’US Open (0-6, 6-3, 6-4, 6-1). Les trois autres duels s’étaient déroulés dans des tournois Challenger en 2010.