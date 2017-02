Olga Zrihen, future présidente de la commission Publifin, a touché près de 3.600 euros par réunion pour présider la caisse des pensions du Sénat

Le conseil d’administration de la Caisse des retraites des sénateurs ne se réunissait que cinq à six fois par mois… Olga Zrihen affirme qu’elle « n’a pas vérifié » le montant de ces émoluments.

La future présidente de la commission d’enquête Publifin, la louviéroise Olga Zrihen, a touché 1.800 euros bruts par mois en tant que présidente du conseil d’administration de la Caisse des retraites des sénateurs entre 2010 et janvier 2016 qui ne se réunit que cinq, voire maximum six fois par an, dévoile ce lundi la RTBF.

Interrogée par la Première Mme Zrihen a précisé que ce travail de suivi des pensions de 70 sénateurs issus d’assemblées différentes avait représenté bien plus que les cinq réunions par an et qu’elle avait demandé l’assistance d’un comité de gestion externe dans cette mission.

Lors du changement de présidence, cette indemnité a été supprimée. Le président actuel Bert Anciaux touche 125 euros de jeton de présence, tout comme les autres administrateurs. Selon Mme Zrihen, la mission de cette caisse a été sensiblement réduite par le fait qu’une bonne partie du travail a été repris par des caisses de pensions régionales.

Par ailleurs, la future présidente de la commission Publifin a concédé exercer actuellement 29 mandats, dont cinq sont rémunérés. Selon elle, les mandats non rémunérés sont liés à son action dans la vie sociale et associative, où elle était active avant son entrée dans la vie parlementaire.

Mme Zrihen a ajouté que ses journées commencent à 6h du matin pour s’achever à 23h.

En ce qui concerne la commission d’enquêté sur Publifin, la députée wallonne a rappelé que le premier travail de ses membres consistera à en définir précisément la fonction, la mission et le cadre. À ses yeux, il n’y aura pas de tabou, même s’il faudra avant tout « clarifier le dossier Publifin dans tous les détails » et veiller à éviter de « tenir un café de commerce » afin de « répondre aux attentes des citoyens ».

« Il importe qu’il n’y ait pas d’obstacle à nos recherches », a-t-elle conclu.