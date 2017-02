La maman d'Alexandre, victime d'une attaque à l'esprit de sel par un ado de 14 ans, se confie: "J'ai eu peur pour mon fils, je suis écœurée"

Nathanaël, un ado de 14 ans, a projeté un produit corrosif au visage d’Alexandre, un élève de l’Institut de la Providence de Ciney, vendredi à la sortie de l’école. Deux de ses amis ont aussi été touchés, Thomas et Corentin. La maman d’Alexandre se confie : « J’ai eu peur pour mon fils. Mais je suis aussi écœurée. Que se passe-t-il dans la tête des ados ? », s’inquiète-t-elle.

Depuis vendredi, les élèves de l’école de la Providence de Ciney sont sous le choc. Trois étudiants de l’établissement, Alexandre, Thomas et Corentin, âgés entre 15 et 16 ans, ont été agressés par Nathanaël (14 ans), venu d’une autre école. Une agression qui fait froid dans le dos quand on voit ce que Nathanaël a été capable de faire : il a lancé au visage de l’esprit de sel, un liquide qui contient 25 % d’acide chlorhydrique vers les trois ados. Ce produit très corrosif sert notamment à décaper ou encore à déboucher des canalisations. « J’ai eu peur pour mon fils. Au moment du drame, j’étais en réunion de parents », confie Marie, la maman d’Alexandre. « En tout cas, je suis écœurée. Avec les réseaux sociaux, tout va trop loin », ajoute-t-elle.

Pour rappel, l’histoire débute durant la semaine où les jeunes ont des mots via des SMS qu’ils échangent mais aussi des conversations sur Facebook. « À la base, tout a commencé pour des broutilles. Mon fils et Thomas défendaient un ami de leur classe qui se faisait insulter par un groupe de jeunes via Facebook. Mais cela a dérapé », explique la maman d’Alexandre.

