"Chérie FM mérite sa place sur les ondes en Belgique": la station a fêté ses 2 ans avec un showcase de Typh Barrow (photos)

Deux ans déjà ! C’était le 14 février 2015 : Chérie FM Belgique ressuscitait de ses cendres après 7 ans d’absence chez nous. Particularité : c’est uniquement via le web que l’on pouvait la réentendre, et non en FM faute de fréquences disponibles.

« Mais malgré cela, Chérie FM se porte bien », se réjouit Frédéric Herbays, le directeur des programmes (il l’est aussi pour Nostalgie, qui vient de grimper sur la troisième marche du podium des stations les plus écoutées).

« Je pense que nous proposons un produit attrayant, très musical. Chérie étant la radio qui passe le plus de musique. Idéal pour les gens qui écoutent depuis leur lieu de travail ». Prochaine étape : récupérer des fréquences en FM ! Le combat s’annonce serré avec Mint, surtout, et DH Radio. L’ancien animateur de Bel RTL se veut confiant : « Chérie FM, avec sa cible féminine, mérite sa place sur les ondes. Ce serait légitime».

Un brunch pour ses 2 ans

Si Chérie obtient ses fréquences, cela permettrait à l’équipe déjà en place de proposer davantage de contenus. Actuellement, deux animateurs officient : Philippe Cantamessa, et sa voix de crooner, et la pétillante Lydwine. « On diffuse aussi plusieurs séquences, mais il est évident qu’avec un retour en FM, on étofferait encore notre grille avec, pourquoi pas, une émission matinale».

En attendant, c’est autour d’un brunch, organisé dans le superbe cadre du « Chalet Robinson » à Bruxelles, que l’équipe de Chérie a soufflé ses bougies hier matin. Et ce, au rythme de Typh Barrow, venue pour un petit showcase très intimiste. « J’invite en tout cas tous les Belges à nous rejoindre sur www.cheriefm.be pour nous écouter. Mais attention : l’essayer, c’est y revenir… ».