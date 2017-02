Des bouts de verre dans la ratatouille de Vincent: il a failli se blesser en mangeant ce plat préparé Bonduelle! (photos)

Vincent Druart vient de vivre une expérience plutôt désagréable et même dangereuse. Il y a plusieurs jours, il a acheté une boîte de ratatouille de la marque Bonduelle pour accompagner son steak.

« Je ne suis pas un habitué des conserves, bien souvent je mange des produits frais. Mais ce soir-là, je ne cuisinais que pour moi, donc j’ai pris de la ratatouille de cette marque. Sauf qu’en mangeant, j’ai senti quelque chose de croquant. Au début, je ne me suis pas inquiété. En mordant, les morceaux se cassaient. Je pensais qu’il s’agissait de légumes qui étaient plus durs ». Mais en continuant son repas, Vincent se rend compte qu’il y a beaucoup de morceaux qui croquent dans cette ratatouille. Il commence à s’alarmer. « J’ai recraché ce que j’avais en bouche et je me suis aperçu que quelque chose brillait. J’ai vu qu’il y avait du verre. J’ai eu la présence d’esprit d’aller voir dans la casserole. Et en observant bien, j’ai remarqué qu’il y avait également de gros morceaux de verre ! »

Perplexe, Vincent décide de téléphoner à la société, basée au Pays-Bas, pour avoir une explication. Il réalise que tous les morceaux remis ensemble forment une petite ampoule.

> La suite de cet article est à retrouver dans notre nouvelle édition digitale La Province Mons