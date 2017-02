Publipart: Alain Mathot a démissionné de son poste d'administrateur de Publilec

Belga

Alain Mathot, le député-bourgmestre de Seraing, a annoncé lundi lors du conseil communal qu’il avait démissionné de ses postes d’administrateur au sein des intercommunales Publilec et SOCOFE, ainsi que d’EDF Luminus où il était membre du comité stratégique et de Publipart, dont Publifin est actionnaire et dont il était le vice-président du conseil d’administration.