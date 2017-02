Du soleil et de la douceur pour la fête des amoureux

Belga

Le temps sera ensoleillé et doux ce mardi, avec des températures comprises entre 7 degrés en Hautes-Fagnes et 13 degrés dans le centre. Le vent, d’abord faible à modéré en plaine et modéré à assez fort sur le relief, deviendra généralement faible en journée et s’orientera au sud-est, selon les prévisions de l’IRM.