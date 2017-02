Ishak Belfodil répond à Daniel Van Buyten, après son départ du Standard: "On ne lave pas son linge sale en public"

Le départ de Daniel Van Buyten de son poste de directeur sportif du Standard a fait couler beaucoup d’encre. Tant dans la presse que sur les réseaux sociaux. La preuve avec le message délivré par le joueur du club liégeois, Ishak Belfodil, qui s’est permis une dernière pique à l’ex-Diable rouge sur son compte Instagram.

Belfodil s’est en effet étonné de l’entretien de Daniel Van Buyten à nos confrères de la DH, notamment une partie concernant son cas personnel. Van Buyten évoquait en effet le dossier de Belfodil, qui a failli quitter le Standard en janvier pour un club anglais. Et selon le directeur sportif, « toutes les conditions pour le départ du joueur étaient réunies », expliquant encore que Christophe Henrotay aurait mené à l’avortement du transfert.

Une version qui ne plaît visiblement pas à l’Algérien… « On ne lave pas son linge sale en public… Un point de vue n’est pas toujours une vérité, surtout quand on raconte que la moitié qui convient (pour la partie de l’article qui me concerne… Le reste ne me regarde pas !) », explique-t-il sur Instagram, avant d’ajouter : « Bonne chance a Daniel Van Buyten dans son futur ».