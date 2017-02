Collision entre deux trains au Luxembourg: un mort et plusieurs blessés

Deux personnes ont été « grièvement blessées » et étaient toujours incarcérées mardi dans un train de passagers qui est entré en collision dans la matinée avec un train de marchandises au Luxembourg, selon un nouveau bilan de la police luxembourgeoise. Une autre personne est décédée.

La police avait dans un premier temps évoqué un bilan de six personnes « légèrement blessées » lors de cet accident survenu vers 9h00 entre Zoufftgen, en France, et la gare de triage de Bettembourg, au Grand-Duché. Le bilan est encore susceptible d’évoluer. « La situation provisoire à 10h00 était de : deux personnes légèrement blessées et de deux personnes grièvement blessées qui sont toujours incarcérées », a indiqué dans un communiqué la police, qui précise que ce « bilan n’est pas encore définitif ».

La police a par ailleurs rectifié l’origine des deux trains. Selon son dernier communiqué, le train de marchandise venait de France, tandis que le train de passagers, parti de Luxembourg, se dirigeait vers la France, et non l’inverse comme indiqué précédemment.

Un « poste médical avancé » a été établi à proximité de l’accident, selon la même source.

Les raisons de l’accident « restent encore à déterminer », avait plus tôt dans la matinée précisé la compagnie des chemins de fer luxembourgeois (CFL), qui opérait le train de passagers.