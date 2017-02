RTL célèbre la diffusion de son 500e match de Ligue des Champions: voici les plus beaux buts de la compétition depuis 2000 (vidéo)

Ce mardi soir, à l’occasion du huitième de finale aller entre Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, Club RTL va diffuser son 500e match de Ligue des Champions. Depuis près de 17 ans, le groupe RTL diffuse la plus belle des compétitions européennes, il était donc temps de faire un petit bilan en dévoilant les plus beaux buts de la C1 depuis 2000.

On y retrouve notamment Ronaldinho, Zinédine Zidane, Lionel Messi, Arjen Robben, Didier Drogba, Zlatan Ibrahimovic... Que du haut niveau !