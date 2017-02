Publifin: la commission d'enquête parlementaire devrait travailler à un rythme soutenu

Les groupes politiques finalisaient mardi une proposition de résolution commune pour voter dès demain en séance plénière la création de cette commission, une première au parlement wallon depuis 1992.

D’aucuns espèrent voir la commission d’enquête mise en place dès ce jeudi, à charge pour son bureau de déterminer ensuite les auditions. Une possibilité serait que la commission travaille ensuite au rythme d’un jour et demi les semaines affectées au parlement de Wallonie (soit les jeudis et vendredis, les trois premiers jours de la semaine étant pris par les autres commissions et la plénière), et deux jours et demi les semaines affectées au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (lundis, mardis et jeudis).