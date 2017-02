Un enfant de 5 ans gravement blessé à la suite d'un accident de voiture à Jambes : ses jours sont en danger

Un accident de voiture, survenu mardi Montagne Sainte-Barbe à Jambes (Namur) et impliquant une voiture et trois piétons, a fait trois blessés, dont un garçon de cinq ans, gravement atteint, a indiqué le parquet de Namur. Ses jours sont en danger, a précisé la substitute.

Éblouie par le soleil, la conductrice de la voiture, une femme âgée de 45 ans, n’a pas vu une mère et ses deux enfants, une fille de 9 ans et un garçon de 5 ans, qui traversaient un passage protégé. Les propos de l’automobiliste ont été confirmés par le chauffeur de la voiture qui la suivait. La mère et sa fille ne sont que légèrement blessées, mais le garçon est gravement atteint.