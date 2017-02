Procès Troiano: Benoît Philippens décrit comme généreux et consciencieux (direct)

Le procès d’Amédéo Troiano se poursuit pour la deuxième des trois semaines prévues. Il est accusé d’avoir tué trois personnes à Visé en 2014. Après les auditions de la famille de l’accusé ce lundi, et des maîtresses de l’une des victimes ce mardi, les débats s’axeront aujourd’hui sur la personnalité des trois personnes décédées : Benoit Philippens, Carol Haid et Esteban, qui avait à peine neuf ans.

Les témoins de personnalité de Benoît Philippens, une des victimes des faits reprochés à Amédeo Troiano, ont décrit ce banquier comme un professionnel consciencieux et ambitieux. Dans la vie privée, il a été dépeint comme un homme généreux qui aimait la vie.

Benoît Philippens a été décrit par ses amis comme un homme entier, sensible, exigeant et correct en amitié. Il avait été marié une première fois mais avait divorcé à la suite d’une relation extra-conjugale. Il avait ensuite eu un véritable coup de foudre pour Carol Haid, une femme de caractère qui arrivait à le recadrer lorsque c’était nécessaire. C’est par ce trait de caractère qu’il avait été plus particulièrement attiré. Carol Haid n’ignorait pas le passé tumultueux, sur le plan extra-conjugal, de Benoît Philippens. Le couple s’était marié en avril 2012. A l’époque des faits, Benoît Philippens et son épouse devaient effectuer un voyage à Tenerife pour fêter leur anniversaire de mariage.

Sur le plan professionnel, il avait gravi les échelons rapidement dans sa banque. Il s’était donné les moyens d’atteindre ses objectifs. Il était «carré» dans ses décisions. Selon un ami, Benoît Philippens pouvait aussi se montrer raciste à l’égard de certains clients étrangers. Il pouvait paraître arrogant ou doté d’un égo surdimensionné. « C’était un gars bien mais il avait un peu été «pourri» par la mentalité Fortis. Il fallait pousser les autres pour faire sa place. Mais il était honnête », a précisé le père de son filleul.

Selon son meilleur ami, Benoît Philippens se cachait derrière une carapace. Il était sensible. Consciencieux, il n’avait pas peur de s’imposer pour réaliser ses objectifs. «Il était aussi en quête de reconnaissance, épicurien, entier et généreux», a précisé son meilleur ami.

Le frère de Benoît Philippens l’a décrit comme le grand frère rassembleur au sein de la famille. Il s’intéressait au sort de ses parents. Il était aussi généreux et appréciait les bonnes choses de la vie comme le bon vin. «La mort de mon frère est une perte gravissime. Elle m’a laissé une plaie dans le cœur qui ne se refermera jamais. Seule l’expression de la vérité peut nous permettre d’aller de l’avant et de nous reconstruire. Ces faits crapuleux et atroces ont causé énormément de dégâts. Nous avons une haine profonde, aggravée encore par le fait que le jeune Esteban a été tué», a indiqué le frère de la victime.