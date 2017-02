Thomas Meunier a impressionné la presse française lors de PSG-FC Barcelone (4-0): "Il a été énorme!"

Préféré à Serge Aurier sur le flanc droit de la défense, Thomas Meunier a encore une fois marqué des points face à Unai Emery. Le Diable rouge risque de revenir plus souvent en tant que titulaire avec de telles prestations !

Le Paris Saint-Germain a réalisé la grande surprise de ces huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions en s’imposant 4-0 face au FC Barcelone. Et dans le groupe parisien, la performance d’un défenseur belge a frappé les esprits. Auteur d’un assist et d’une prestation quasiment impeccable dans la défense parisienne, voire même sur tout son flanc droit, Thomas Meunier a encore une fois prouvé qu’il pouvait évoluer à un très haut niveau quand il a une sacrée concurrence face à lui. Le Bastognard a réalisé une performance à la hauteur de l’équipe du Paris Saint-Germain, ce mardi soir.

Le quotidien français L’Équipe lui a ainsi donné la note de 7 sur 10, estimant qu’il avait « justifié sa titularisation à la place d’Aurier ». « Bon défensivement », il s’est également montré « décisif devant », à l’image de son assist pour le but deuxième but de Cavani.

Pour le magazine spécialisé So Foot, Thomas Meunier mérite même 8/10. « Demain, le Belge pourra boire son café devant les mesures économiques liées au libre-échange de l’espace nord-américain. Petite paire de lunettes sur le nez. Avec le cordon. Ce soir, il a surtout offert un caviar pour Cavani sur le 4-0 à la conclusion d’une prestation de haut vol. Aurier ? C’est de l’eau. TÔT OU TARD MA GUEULE », lance le journaliste chargé de coter le PSG.

Le quotidien Le Parisien se permet même de noter le Diable rouge 8,5 sur 10 ! « Le Belge a réalisé une prestation défensive très solide même s’il a parfois eu un excès d’engagement », analyse le journal. « Offensivement, il a labouré inlassablement son côté droit ».

Sur la radio française RMC, le consultant Daniel Riolo a également été dithyrambique concernant la prestation de Thomas Meunier dans la défense parisienne. « Je pourrais bomber le torse en parlant de Meunier. Il a été énorme. Maintenant il faut juste qu’Aurier se mette à son niveau mental », confie-t-il.

Sur son blog, le consultant foot de Canal + Pierre Ménès s’est pour sa part concentré sur les bons choix de l’entraîneur Unai Emery : « Il a merveilleusement préparé son coup et fait les bons choix en titularisant Di Maria, Kurzawa et Meunier à la place de Lucas, Maxwell et Aurier. Il a eu tout bon du début à la fin ».

Clairement, Meunier a confirmé qu’il méritait sa place de titulaire dans cette équipe « prodigieuse » du PSG, comme se plaît à le qualifier L’Équipe.