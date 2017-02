Un Waterlootois d'une quarantaine d'années tue son père "en lui explosant le crâne" et se suicide ensuite

Ce mardi vers 20h, les policiers de la zone de police de Waterloo ont fait une macabre découverte. Sans nouvelle d’un habitant de l’avenue du Verseau né en 1976, des proches inquiets avaient alerté les forces de l’ordre. En visitant le domicile, les policiers sont tombés sur son corps sans vie, ainsi que celui de son père, né en 1949.

Selon les premiers éléments de l’enquête, une dispute aurait éclaté entre les deux hommes et le fils s’en serait pris au père en lui « défonçant le crâne ». Ce dernier a en effet été recouvert dans une grande flaque de sang. Le fils a quant à lui été retrouvé avec un sac plastique sur le visage.

Le parquet favorise la piste d’un meurtre suivi d’un suicide. Plusieurs lettres ont aussi été découvertes sur les lieux, ce qui a permis aux enquêteurs de comprendre que les deux hommes vivaient dans des conditions très difficiles depuis environ un an, et le décès de la maman et femme des deux hommes. A priori, les faits se seraient produits le week-end dernier. Le laboratoire de la police et des médecins légistes sont aussi descendus sur place.