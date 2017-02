Commission d'enquête Kazakhgate: la Sûreté avait bien des éléments à charge des Kazakhs avant leur naturalisation

La Sûreté de l’Etat disposait bel et bien d’éléments reliant Patokh Chodiev et Alijan Ibragimov à la mafia lorsqu’elle a donné son feu vert aux demandes de naturalisation des intéressés, a indiqué mercredi Guy Rapaille, président du comité R, l’organe de contrôle des services de renseignement, devant la commission d’enquête Kazakhgate.

Déjà interrogé le 25 janvier dernier, M. Rapaille est venu mercredi matin faire rapport aux députés des résultats de recherches et d’interrogatoires complémentaires menés depuis lors à la demande des commissaires.

Devant ceux-ci, le patron du comité R a maintenu sa position, à savoir que la Sûreté avait bel et bien en sa possession des éléments reliant les Kazakhs à la mafia ce qui ne l’a pas empêchée de délivrer un avis « Rien à signaler » pour leur demande de naturalisation.

« Le problème, c’est que la Sûreté n’est pas capable de retracer et de retrouver la personne qui a placé ce cachet RAS », tant pour M. Chodiev que M. Ibragimov, a expliqué M. Rapaille.

Avec ce feu vert, M. Chodiev pourra devenir belge.

En 1999, Alijan Ibragimov, aussi candidat à la naturalisation, bénéficie à son tour d’un nihil obstat de la Sûreté de l’Etat.

Une décision surprenante alors que la Sûreté avait informé un mois avant l’Office des étrangers qu’il était peut-être un responsable de la mafia kazakh, a relevé M. Rapaille.

Sa demande de naturalisation sera toutefois rejetée un peu plus tard en raison d’un avis négatif du parquet de Nivelles.

Il deviendra néanmoins belge en 2005, après 7 ans de résidence à Braine-l’Alleud grâce à son permis de travail, et ce malgré le fait qu’il eut reçu deux ordres de quitter le territoire.

La loi sur la nationalité de l’époque n’accorde alors au parquet qu’un délai d’un mois seulement pour s’opposer à toute naturalisation.

À nouveau consultée, la Sûreté de l’Etat rendra ici un avis négatif, mais celui-ci, en raison d’une série de lenteurs et de périodes de vacances, arrivera hors délais, permettant ainsi à M. Ibragimov de devenir belge début 2005.

Devant les députés, M. Rapaille a aussi pointé le fait que plusieurs membres du clan Chodiev avaient obtenu la nationalité ou des permis de séjours en Belgique sur base de permis de travail qui leur avaient été accordés.

Or, « dès 1999, la Sûreté de l’Etat était au courant qu’il y avait des malversations au sein de l’administration quant à la délivrance de permis de travail à des membres milieux russes et israéliens », ce qui aurait logiquement dû l’inviter à plus de prudence.

Le patron du Comité R a également fait part aux députés des nouveaux éléments obtenus quant au rôle d’informateur joué par M. Chodiev auprès de la Sûreté de l’Etat.

Selon le Comité R, M. Chodiev a ainsi eu, entre mi-1998 et début 2000, une dizaine de contacts avec la Sûreté « qui n’ignorait pas qu’il était le nº1 ou 2 de la mafia russe ».

Début 2000, ces contacts sont toutefois définitivement coupés après l’ouverture d’un dossier judiciaire et le fait que la Sûreté se soit rendu compte que Chodiev avait filé directement chez le malfrat Eric Van de Weghe après une rencontre avec un agent de la Sûreté.

Enfin, M. Rapaille est revenu mercredi sur les déclarations de Marguerite Zeltman devant la commission, fin janvier.

Interrogée sur son rôle auprès du trio kazakh, elle avait expliqué s’être essentiellement occupée de l’« administration domestique » et de traductions.

Selon M. Rapaille, l’intéressée a à cette occasion clairement « minimisé son rôle » vu qu’elle a travaillé pour quasi toutes les sociétés créées par le trio kazakh. Elle fut même administratrice de certaines d’entre elles, a souligné le patron du Comité R.

La commission d’enquête se poursuivait mercredi après-midi avec les auditions programmées du bourgmestre de Braine-l’Alleud Vincent Scourneau, de l’ancien procureur du roi de Nivelles Alfred Hachez, et Jaak Raes, administrateur-général actuel de la Sûreté de l’Etat.