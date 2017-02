Un Belge remporte 23 millions à l'EuroMillions pour la Saint-Valentin, mais il ne s'est pas encore manisfesté!

Il ne s’est pas encore manifesté, on ne sait pas encore d’où il vient, mais tout inconnu qu’il soit, il est devenu mardi l’un des Belges les plus chanceux. Le gagnant de la Saint-Valentin au tirage de l’Euro Millions a remporté la très jolie somme de 23.570.709 euros. Ce gagnant belge aurait pu remporter le double, mais voilà, il n’était pas seul. Un Britannique repart lui aussi avec cette jolie somme.

En tout cas, on peut dire que l’EuroMillions sourit aux Belges. Le jeu phare de la Loterie nationale vient de faire son troisième multimillionnaire en quelques mois. Les deux précédents gagnants au rang 1 du jeu européen avaient joué les 11 et 25 octobre derniers.

Record

Dans le cas du vainqueur du 11 octobre, c’était même un gain exceptionnel puisque le joueur originaire de Schaerbeek avait pulvérisé le record belge, avec plus de 168 millions d’euros. Depuis, ce joueur a disparu de la circulation, préférant ne plus apparaître pour conserver sa tranquillité.

Deux semaines plus tard, un autre joueur belge remportait 50 millions. Lui avait joué par Internet, sur la plate-forme e-lotto. Une manière encore plus efficace de rester anonyme !

Mais ces joueurs ont-ils joué des numéros particuliers, des « numéros de la chance » ? La grille EuroMillions compte 50 cases et 12 étoiles. Le joueur coche 5 cases et deux étoiles. Si l’on regarde les trois tirages qui ont porté chance aux Belges (les deux gagnants d’octobre étaient les premiers et les seuls en 2016), deux numéros reviennent à deux reprises : le 20 et le 24. Le 20 est d’ailleurs l’un des nombres qui figurent dans le Top 10 de ceux qui sortent le plus souvent. Dans les trois tirages d’octobre et février, on trouve d’autres nombres figurant parmi les « numéros qui sortent du lot », comme le dit la Loterie : le 3, le 21, le 10, le 44.

