Cheyenne, 11 ans, victime d'un malaise cardiaque dans une école de Mouscron: "Son cœur s'était arrêté, il fallait donc agir très vite"

L’image de Cheyenne, 11 ans, inanimée dans la cour hante encore les esprits des deux institutrices de l’école Pierre de Coubertin. « Je vois encore son visage devenir bleu, ses pupilles dilatées et je m’entends encore lui demander de se réveiller », souligne Christine Oosterinck, son institutrice. Les faits se sont produits en fin de récréation. La sonnette avait signalé la fin et les élèves regagnaient leur rang avant d’entrer en classe.

Cheyenne se trouvait au milieu de ses camarades de classe quand elle s’est effondrée. « On sortait de la salle des professeurs quand j’ai aperçu un petit attroupement autour d’elle. J’ai couru pour aller voir ce qui se passait et j’ai vu Cheyenne au sol. J‘ai demandé aux élèves ce qu’il s’était passé, si elle avait été poussée, mais ils ont tous dit qu’elle était tombée d’un seul coup. J’ai cru à une crise d’épilepsie au départ, elle tremblait. Puis, en voulant la mettre en position latérale de sécurité, on ne sentait plus son pouls, son cœur s’était arrêté, il fallait donc agir très vite pour éviter qu’elle ne manque d’oxygène . »

L’institutrice a alors demandé à ses élèves de regagner la classe. « Je ne voulais pas qu’ils assistent à cette scène », dit-elle.

Les deux institutrices ont alors pratiqué un massage cardiaque à la jeune fille.

