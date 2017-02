Suivez l'Europa League en direct (dès 19h): Anderlecht, La Gantoise et Genk en course pour les huitièmes de finale

Les seizièmes de finale aller de l’Europa League débutent ce jeudi, avec trois clubs belges engagés : le Sporting Anderlecht joue à domicile contre le Zenit Saint-Pétersbourg, La Gantoise accueille Tottenham et Genk se rend chez les Roumains de l’Astra Giurgiu.

Anderlecht retrouve le Zenit Saint-Pétersbourg (21h05) en seizième de finale aller de l’Europa League. Le Sporting s’était qualifié en terminant 2e du groupe C derrière Saint-Etienne, tandis que le club russe de Nicolas Lombaerts a validé son billet en dominant le groupe D, terminant avec 7 points d’avance sur l’AZ Alkmaar.

Cette double confrontation belgo-russe survient alors qu’Anderlecht s’apprête à entamer les playoffs I. « Ce match tombe mal, alors que nous allons commencer à jouer beaucoup de matches », déclare René Weiler, l’entraîneur d’Anderlecht, qui a confirmé qu’il allait certainement faire tourner son équipe, faisant confiance à ses réservistes pour ce match difficile face au Zenit, habitué des bonnes performances en Coupe d’Europe ces dernières années.

La Gantoise, pour sa part, aura fort à faire : les Buffalos doivent affronter Tottenham (19h), troisième de la Premier League et repêché suite à sa troisième place de poule en Ligue des Champions. Hein Vanhaezebrouck l’a toutefois affirmé : « La Gantoise n’a peur de personne ». La position délicate des Gantois en championnat, 8e et pour l’heure privés de playoffs I, n’entame pas la volonté de bien faire sur la scène européenne face aux Spurs de Toby Alderweireld, Jan Vertonghen et Mousa Dembélé, clairement favoris.

Genk, avec son nouvel enrtaîneur Albert Stuivenberg, se rend à Astra Giurgiu (19h), le champion de Roumanie qui a sorti West Ham en phase de groupes. Comme La Gantoise, Genk est en pleine bagarre pour obtenir son billet pour les playoffs 1. Les Limbourgeois accueilleront Charleroi dimanche soir (20h00). Il est le seul club belge à bénéficier de l’avantage de jouer son premier match en déplacement.