Le vol d'Astrid à Londres avec un avion de la Défense était-il légal?

Dans nos éditions de ce jeudi, nous avons consacré un article sur les déplacements royaux en avion de Philippe. Nous écrivions qu’un autre membre de sa famille était monté dans un avion militaire. Il s’agissait de la princesse Astrid qui, le 1 er août 2016, a représenté son frère à l’occasion de la commémoration de la catastrophe du 8 août 1956 survenue à Marcinelle.

Une commémoration qui se déroulait à Pescara et Manoppello (Italie). Astrid avait aussi inauguré « l’exposition 1956-2016 Marcinelle » et assisté au concert de commémoration. Il s’agissait donc d’un déplacement officiel et elle représentait bien le Roi, comme mentionné dans l’agenda du Palais Royal. L’aller-retour en avion avait coûté 7.343,97 € nous apprend le ministre N-VA de la Défense, Steven Vandeput, dans une réponse à une question posée par une députée de son parti.

Il avait aussi mentionné un déplacement officiel effectué en Grande-Bretagne. Nous avons épluché l’agenda de la Princesse.

