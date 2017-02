Plus 7,7%: Kinepolis affiche des résultats en hausse malgré une faible offre cinématographique

Kinepolis affiche des résultats en hausse pour l’année 2016. Le groupe a en effet augmenté son chiffre d’affaires de 7,7%, pour le porter à plus de 324 millions d’euros. La hausse de la fréquentation est de 7,5%, avec 23,8 millions de visiteurs dans ses différents cinémas.

Kinepolis a fait état vendredi d’un chiffre d’affaires en hausse de 7,7% en 2016, à 324,9 millions d’euros, porté par une hausse de la fréquentation de 7,5%, avec 23,8 millions de visiteurs dans ses cinémas, malgré « une offre cinématographique plus faible, le Championnat d’Europe de football et un nombre réduit de jours de vacances en 2016».

L’année 2016 a vu Kinepolis poursuivre sa stratégie d’expansion, avec l’ouverture de cinq cinémas nouvellement construits aux Pays-Bas, en Espagne et en France, ainsi que le rachat d’un cinéma à Rouen.

Si le résultat courant recule en raison d’amortissements plus importants dus à l’expansion du groupe et à un taux d’imposition effectif plus élevé, le bénéfice net bondit quant à lui de 47,7% par rapport à 2015 pour atteindre 47,6 millions d’euros (1,75 euro par action).

Kinepolis propose le versement d’un dividende de 0,87 euro par action, en croissance de 10%.