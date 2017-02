Max, le Belge de Top chef, nous reçoit dans son resto d'Hotton: "On croit que je suis gay et je m'en fous"

On l’aime ou on le déteste, mais Max Dienst (23 ans), le Belge de cette 8 e saison de « Top Chef », ne laisse personne indifférent, surtout pas la prod de l’émission qui essayait de le recruter depuis plusieurs années. Le plus jeune chef étoilé de Belgique nous a ouvert les portes du resto qu’il tient avec son père, Jean-Michel, à Hotton (« Les Pieds dans Le Plat » ). Derrière ses blagues graveleuses, Max est, en plus d’un excellent cuisinier, un mec sensible, bosseur qui a déjà tout compris des rouages de la télé.

Max, mettons directement « Les Pieds dans Le Plat », j’ai remarqué que vous portiez une alliance. Vous êtes marié ?

Non. Ma copine en porte une aussi mais c’est juste un cadeau... On verra ce que l’avenir nous réserve. Peut-être un jour. On est ensemble depuis un an.

Certains pensaient que vous étiez gay. Vous assumez votre côté efféminé ?

Complètement. Beaucoup de gens me prennent pour un gay, ça ne me pose pas de problème. Quand j’étais plus jeune...

