La Francodyssée sur VivaCité: aux Arcs citoyens, avec l'Adeps et Karen!

La jeune Anversoise de 33 ans et spécialiste du slalom, Karen Persyn, a accepté d'être notre coach personnalisée. Et comme dirait l'autre : « N'oubliez pas, le planter du bâton ! »

C'est à Arc 1600, à quelques kilomètres de Bourg-Saint-Maurice, que notre équipe a posé ses valises. Le centre UCPA-Adeps accueille chaque année une multitude d'amoureux de la montagne. Que ce soit pour le ski, le snowboard, en famille, ou entre amis, ce centre franco-belge propose un peu plus de 400 chambres à tarif réduit. À cela s'ajoute une offre des plus complètes avec possibilité de louer un matériel de qualité sur place et de bénéficier de cours si besoin. Le tout ponctué d'une ambiance « after-ski » des plus chaleureuses.

La présence de l'Adeps en fait une petite enclave noir-jaune-rouge au milieu des Alpes et donne aussi l'opportunité au public belge de profiter des plaisirs de la montagne à un prix raisonnable. Et ce, hiver comme été ! Petit conseil pour vous y rendre : rien de plus facile que d'emprunter le train au départ de Bruxelles-Midi. Grâce à SNCB Europe, vous atteindrez les Arcs en cinq heures à peine.

Les Arcs, c'est une station divisée en plusieurs paliers : 1600, 1800, 1950 et 2000 ; ce qui permet de toucher un public varié au vu des multiples atmosphères différentes. De plus, cet ensemble s'inscrit dans un vaste domaine skiable, Paradiski, long de 425 kilomètres de pistes et composé de La Plagne et de Peisey-Vallandry.

Ce domaine, nous avons la chance de le partager cette semaine avec Karen Persyn, skieuse professionnelle la plus titrée de Belgique avec plus de 40 récompenses à son actif. Même si elle a arrêté la compétition il y a un an et demi, la jeune femme n'a rien perdu de son talent. Elle continue même à exercer en tant que coach de l'équipe nationale junior, et fait ainsi profiter les plus jeunes de sa grande expérience.

Née d'une mère liégeoise et d'un père anversois, Karen représente à merveille la belgitude dans sa plus simple humilité. Nous vous proposons de la découvrir dans ce petit sujet ... et ce samedi de 16h à 18h avec Adrien Joveneau sur VivaCité.