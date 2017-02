Luc Trullemans met en garde: "Une météo de plus en plus humide et beaucoup plus mouvementée la semaine prochaine"

Luc Trullemans annonce un temps stable pour ce week-end, avant une semaine où la météo sera beaucoup plus mouvementée, avec le retour de la pluie, beaucoup de vent et même dans certains endroits de la neige !

Ce week-end nous serons sous l’emprise d’un anticyclone qui évoluera de nos régions vers l’Europe centrale et qui nous protégera temporairement des zones pluvieuses défilant au nord de notre pays.

Le temps sera sec et encore doux pour la saison avec des températures maximales comprises entre 8 et 11º mais plutôt entre 4 et 8º en Ardenne. La nuit et le matin les minima oscilleront entre 1 et 3º mais au sud du Sillon Sambre et Meuse ils pourront descendre entre +1 et -2º.

Le ciel sera souvent nuageux et brumeux avec des stratus ou brouillards matinaux mais l’après-midi le soleil percera les nuages donnant lieu à des éclaircies se développant surtout sur l’ouest et le centre du pays.

Météo mouvementée la semaine prochaine

En début de semaine prochaine nous verrons arriver une profonde dépression au sud de l’Islande. Celle-ci fera accélérera le flux d’ouest sur l’Europe occidentale et nous amènera plus d’humidité avec beaucoup de nuages distillant de temps à autre de faibles pluies ou bruine. Au niveau températures il continuera à faire doux et les faibles gelées disparaîtront en Ardenne.

Mercredi et jeudi, la profonde dépression se déplacera vers la Norvège et une autre se développera plus tard entre l’Écosse et le Danemark. Cela nous donnera un temps assez venteux avec des rafales de vent le plus souvent comprises entre 50 et 70 km/h voire même plus pour jeudi. Les fronts pluvieux associés à ces deux dépressions océaniques nous arroseront copieusement dans un air toujours aussi doux avec le plus souvent des températures diurnes comprises entre 9 et 11º en plaine.

À partir de vendredi le courant virera plus au nord-ouest et un air un peu plus frais nous arrivera à partir des îles britanniques. Cet air sera très instable et favorisera le développement d’averses parfois orageuses et localement accompagnées de chute de grésil.

En Haute Ardenne il pourra temporairement neiger au-dessus de 500m. Les minima descendront entre 2 et 6º en plaine et entre +3 et -1º en Ardenne.

L’après-midi, nous noterons des températures voisines de 9º à la mer et sur le centre du pays et entre 4 et 7º sur le relief ardennais. Une accalmie est attendue pour le dimanche 26 février avec l’arrivée d’un nouvel anticyclone sur la France nous amenant un air plus sec favorable au développement d’éclaircies.

Les températures resteront inchangées avec encore de petites gelées nocturnes et matinales sur le relief ardennais.