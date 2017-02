Premier sondage exclusif depuis l'affaire Publifin: 47% des Wallons veulent la démission d'Elio di Rupo!

Plus de 4 électeurs sur 10 veulent changer leurs intentions de vote, le PS et le MR au coude à coude en Wallonie, et le PTB qui n’est plus qu’à 4 % du PS : ce sont, notamment, 3 enseignements de ce sondage Ivox réalisé via internet ce jeudi et ce vendredi auprès de 1.000 électeurs wallons.

On se rend également compte qu‘Elio Di Rupo ne sort pas non plus indemne de ces deux mois d’affaires. Dans son cas, c’est son maintien même à la présidence du PS qui est contesté. Un électeur PS sur quatre et 47 % des Wallons veulent sa démission !

