On en sait plus sur le grand gagnant belge de l'EuroMillions: l'homme de 55 ans veut voyager aux Etats-Unis et favoriser une bonne cause!

La Loterie nationale a levé un coin du voile sur l’heureux gagnant de la Saint-Valentin. Le joueur est un habitant du Brabant flamand, âgé de plus de 55 ans. Il est marié et indépendant. Ce 14 février, il a opté pour un Quick Pick au Relay Press Shop de la gare d’Aerschot et est devenu multimillionnaire. Grâce aux cinq bons numéros et aux deux étoiles, il a empoché 23.570.709 euros au tirage de l’EuroMillions.