Deliveroo annonce qu'il va livrer ses repas dans d'autres villes belges en 2017: "Notre équipe a quintuplé en un an!"

Forte de son expansion, l’enseigne au kangourou, désormais active dans quatre villes belges (Bruxelles, Anvers, Gand et Liège) entend conquérir prochainement de nouveaux marchés.

« Il y a une volonté d’offrir le service Deliveroo à davantage de monde en Belgique dans un futur assez proche », a indiqué Mathieu de Lophem, le patron belge du groupe britannique. « On va donc développer de nouvelles villes en 2017, on va en plus accroître notre présence là où l’on est déjà. Toute grande ville, qu’elle soit en Flandre ou en Wallonie, est pour nous un marché potentiel ».

Deliveroo, qui se refuse à communiquer son chiffre d’affaires ou son nombre de livraisons, compte près de 2.500 cyclistes actifs sur le territoire belge et quelque 750 restaurants partenaires, dont 450 dans la capitale. La flotte de cyclistes, anorak bleu turquoise et sac isotherme en forme de cube sur le dos, brave le pavé par tous les temps aux prix de 9,31 euros de l’heure pour les étudiants et 11 euros de l’heure (+2 euros par livraison) pour les indépendants. « Il s’agit surtout de passionnés de deux roues », observe Charles Van den Bogaert, marketing manager chez Deliveroo. « Au bureau, il a fallu suivre le mouvement. L’équipe a tout simplement quintuplé. On est passé de huit employés l’année dernière à 44 aujourd’hui », poursuit-il.

« Surtout des repas le midi »

En 2016, Deliveroo a enregistré une multiplication par 19 de ses commandes de repas de midi. Cette croissance est due, selon le service de coursiers, au changement d’habitudes des consommateurs. « Les clients ont adopté l’idée que les plats à emporter ne sont pas uniquement réservés au vendredi soir », détaille l’enseigne. « Nous croyons vraiment qu’une page a été tournée dans la façon de consommer : les utilisateurs peuvent choisir ce qu’ils veulent au moment où ils veulent en quelques clics. »

Mathieu de Lophem relève en outre trois facteurs importants au succès de Deliveroo : la fine sélection des restaurants, la qualité de la nourriture et la livraison rapide.

On pourrait également épingler la disparition des services de l’entreprise « Take eat easy ». La société 100 % belge avait dû fermer ses portes pour cause de redressement judiciaire en juillet dernier. Plus de 3.000 restaurants étaient associés à l’aventure pour livrer à vélo des plats à 350.000 clients, couvrant 20 villes au total en Belgique et en Europe.

« Jusqu’à 30 % de chiffre d’affaires en plus »

En septembre dernier, Deliveroo a par ailleurs lancé une déclinaison de son service à destination des entreprises « Deliveroo for Business », « ce qui permet de simplifier le processus pour les sociétés qui commandent pour leurs employés ».

Le service de plate-forme de livraison en ligne permettrait par ailleurs aux restaurateurs de conquérir de nouveaux clients et d’augmenter sensiblement leurs revenus. Une collaboration « gagnant-gagnant », selon la société. « Les restaurants travaillant avec Deliveroo peuvent exploiter leur capacité de cuisine pour générer une augmentation pouvant aller jusqu’à 30 % du chiffre d’affaires, sans leur propre parc de chauffeurs et leur infrastructure technologique. (…) Nous sommes fiers d’aider des centaines de chefs à développer leur entreprise et à créer de nouvelles opportunités d’emploi au niveau local », souligne encore le general manager de Deliveroo Belgique.