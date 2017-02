Avant le duel contre La Gantoise, les supporters du Standard préparent le plus grand tifo jamais vu en Belgique

La rencontre de ce dimanche (14h30) entre le Standard et La Gantoise vaudra la peine d’être vécue. Non seulement l’enjeu sportif est bien présent puisque les deux équipes sont toujours mathématiquement en course pour une qualification en Playoffs 1, mais le spectacle dans les tribunes s’annonce grandiose. Les Ultras Inferno du club de Sclessin vont réaliser le plus grand tifo jamais vu en Belgique afin de fêter dignement leurs 20 ans d’existence.