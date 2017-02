Patrick Lefevere, manager de Quick Step, revient sur la carrière de Boonen: "On m'avait pourtant dit que Tom était trop lourd"

Quinze années de collaboration, c’est un bail pour un homme, un condensé de relations humaines, de souvenirs publics ou plus intimes. Même s’il s’en défend derrière sa pudeur coutumière, Patrick Lefevere tournera une page essentielle de sa vie dans le peloton en saluant les derniers mètres de Tom Boonen sur le vélodrome de Roubaix le 9 avril prochain. Pour mieux s’imprégner des souvenirs qu’il conserve de son travail avec le Campinois, le patron de Quick Step nous a donné rendez-vous sur un chemin étroit et pavé bien entendu, à deux pas de chez lui, à Roulers, la cité du musée du cyclisme.

« Mes plus belles émotions avec Tom ? Son titre à Madrid, en 2005, à 24 ans, sur le terrain de Valverde, c’était quelque chose. Quelques mois plus tôt, sa première victoire au Tour des Flandres, il sort dans la finale au nez et à la barbe de Van Petegem et de Klier, de véritables spécialistes. En prenant le risque de mettre son sprint en péril ce qui ne fut pas le cas puisqu’il est arrivé seul », explique le manager historique de Quick Step. « Puis sa victoire à Roubaix quand il part à 54 bornes (2012) de l’arrivée. Sur la pelouse du vélodrome, on a le temps de savourer ce genre d’exploit mais aussi de les maudire, comme l’année dernière quand il est battu par Hayman. »

