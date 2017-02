Yannick Carrasco retrouve vigueur: il ouvre le score pour l'Atlético Madrid après... 12 secondes de jeu (vidéo)

Yannick Carrasco revient enfin en forme : dans une mauvaise passe durant les mois de décembre et de janvier, le Diable rouge avait enfin retrouvé le chemin des buts le week-end dernier contre Celta Vigo. Une semaine plus tard, Carrasco ouvre cette fois le score pour l’Atlético Madrid face au Sporting Gijon.

À la sortie des vestiaires, après seulement douze secondes de jeu, Carrasco, qui a débuté la rencontre comme titulaire, a profité d’un long ballon de Torres pour aller tromper le gardien adverse en deux temps-trois mouvements.

Il s’agit du huitième but en Liga de Carrasco.

.@CarrascoY21 scores after only 12 seconds in the 2nd half! ⚡️ #SportingAtleti LIVE on Eleven Sports 1 & https://t.co/1F6qCMffjx pic.twitter.com/slZR4zQ9FA