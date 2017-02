Intercommunales: les dirigeants d'Eandis gagnent plus que le Premier ministre

Les managers d’Eandis, composée de sept intercommunales, gagnent en moyenne 457.000 euros brut par an, soit beaucoup plus que les CEO des entreprises publiques et que le Premier ministre.

Le coût cumulé des sept managers (salaire et «extras") s’élevait à 3,2 millions d’euros brut l’année dernière. En moyenne, un manager gagne donc 457.000 euros brut par an. L’entreprise ne veut par ailleurs pas communiquer sur les revenus du CEO Walter Van den Bossche, qui gagne sans doute plus que ses managers selon les journaux De Morgen et Het Laatste Nieuws.

Le ministre-président flamand Geert Bourgeois (N-VA) appelle à plus de transparence.