Editors, PJ Harvey, Moderat...: le Pukkelpop dévoile les premiers noms de son affiche

Les organisateurs du Pukkelpop ont annoncé lundi matin les premiers noms d’artistes qui composeront l’affiche de son édition 2017. Du 16 au 19 août, le festival accueillera notamment Cypress Hill, Interpol, PJ Harvey, Mumford & Sons, The xx et Bastille.

Editors, Flume, London Grammar, Parov Stelar, Chance The Rapper, Elbow, Moderat et George Ezra seront également présents cette année au Pukkelpop, en compagnie des DJ Oliver Heldens, Paul Kalkbrenner et Dave Clark.

La vente des tickets commencera le 22 février à 13h.