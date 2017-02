Sandrine Dans réagit au suicide de Jérémy: "Trop jeune, trop tôt, ce départ me chagrine profondément"

Jérémy, 31 ans et originaire de Brugelette, avait marqué les esprits par sa gentillesse, sa douceur et sa sensibilité dans l’émission.

Jérémy avait repris la ferme de ses grands-parents, celle où il a grandi depuis ses 8 ans, au décès de sa maman. C’était un homme sincère, ouvert et sensible qui s’intéressait à plein de choses et aimait entreprendre.

Autant d’éléments de caractère qui font de l’annonce de son décès une nouvelle qui affecte profondément le personnel de RTL.

« Je suis bouleversée par cette nouvelle », note Sandrine Dans. « Jérémy était une belle personne. Sensible et touchant, on avait une tendance naturelle à vouloir prendre soin de lui. Trop jeune, trop tôt. Ce départ me chagrine profondément ».

Toutes les équipes de RTL TVI et de « L’amour est dans le pré » présentent leurs plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Jérémy.