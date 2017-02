Nouvelle affaire «Théo» en France: un policier municipal accusé de violences, un tribunal veut qu'il soit jugé aux assises pour viol

Au vu des certificats médicaux présentés par la victime faisant état d’une «pénétration anale», «les faits sont de nature à entraîner une requalification criminelle», a déclaré la présidente de la 14e chambre.

Les parties, y compris le parquet, ont dix jours pour faire appel de cette décision.

Si le parquet ne fait pas appel, il doit ouvrir une information judiciaire pour viol confiée à un juge d’instruction, étape incontournable dans les affaires criminelles. Le policier risquerait alors une mise en examen pour viol avant un éventuel renvoi devant une cour d’assises. Sinon, la cour d’appel de Paris devra trancher sur la qualification des faits, délictuelle ou criminelle.

«C’est une décision qui est juste, importante et que nous attendions» a déclaré l’avocate de la victime, Me Marie-Cécile Nathan, qui avait estimé dès le début de l’affaire que les faits relevaient des assises et non du tribunal correctionnel.