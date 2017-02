Quarante "Jours Sans Viande", le nouveau défi lancé pour réduire son empreinte écologique

L’opération, à l’initiative de la jeune flamande Alexia Leysen, se déroulera du 1er mars au 15 avril. L’objectif n’est pas de défendre un végétarisme complet mais bien d’inspirer un maximum de citoyens à adopter un mode de vie plus durable en mangeant moins de viande et de poisson pendant 40 jours.

Même si la campagne se déroule pendant le carême, elle n’est pas liée à une conviction religieuse. «Cette période symbolique est traditionnellement un temps de réflexion et nous l’avons jugée propice pour inciter les citoyens à réfléchir à l’impact de leur consommation sur la planète, alors que les défis environnementaux sont énormes», indique Stéphanie Kint, chargée de la communication de la campagne.

Concrètement, les intéressés sont invités à s’inscrire sur le site https://jourssansviande.be/, seul ou en équipe. Le site permet de tenir un calendrier précis de sa consommation et de suivre son empreinte écologique grâce à un compteur. Il est également possible de recevoir les conseils d’une diététicienne et de s’inspirer de recettes de saison.

«La consommation de viande et de poisson a de graves conséquences sur l’empreinte écologique, non seulement à cause des gaz à effet de serre qui sont émis, mais aussi en raison de l’énorme consommation d’eau et de terre nécessaires à leur production», soutiennent les initiateurs du projet.

«Par journée végétarienne, vous économisez 11 mètres carrés sur votre empreinte écologique, 1.500 litres d’eau (= 12 bains) et 2 kilos de gaz à effet de serre (= 12 kilomètres en voiture)», détaille le site de la campagne.

Outre cette abstinence de viande et de poisson, trois défis supplémentaires sont proposés par l’opération: gaspiller moins de nourriture, consommer davantage de légumes de saison et utiliser moins d’emballages.

L’objectif des organisateurs est de dépasser les 100.000 participants. L’année dernière, en Flandre, la campagne «Dagen zonder vlees» avait attiré quelque 90.000 personnes.