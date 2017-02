Charleroi: Brandon attaque surtout les femmes

Brandon Dramaix, c’est un peu une « célébrité » dans l’arrondissement judiciaire de Charleroi. Pas dans le bon sens du terme… Disons qu’il est surtout connu de la justice et de la police. Il comparaît devant le tribunal pour deux vols avec violence, commis en janvier 2016. Des arrachages de sacs qui ont évidemment traumatisé les victimes.

AN.D.

Le 5 janvier 2016, c’est à une automobiliste que Brandon s’attaque. Il ouvre la portière, s’installe à ses côtés, lui maintient fermement la nuque tout en passant sa main dans son pantalon. « Passe sur la banquette arrière » lui lance-t-il, tandis que la malheureuse se débat de toutes ses forces. Il finit par renoncer et quitte l’habitacle… en emportant le sac à main et le GSM de sa victime.

Le lendemain, il remet ça, se jette cette fois sur une passante en rue, l’attrape par les cheveux et la projette violemment au sol, lui arrache son sac et s’enfuit. Quelques minutes plus tard, il est interpellé par des témoins qui le maintiennent sur place jusqu’à l’arrivée de la police.

