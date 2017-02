Colfontaine: avec l'auto de son père, il percute un piéton et prend la fuite !

Ce vendredi, vers 9 h 30, un piéton traversait sur un passage clouté de l’avenue Fénélon, à Colfontaine. Il a alors été percuté par un automobiliste. La victime a été projetée plus de 15 m plus loin ! Reste que la voiture prend la fuite...

Selon des témoins et deux caméras de surveillance, l’automobiliste n’aurait pas du tout marqué de temps d’arrêt après avoir percuté la victime. Les policiers ont rapidement pu identifier le véhicule en question et donc le propriétaire. Contacté, ce dernier a expliqué qu’il ne pouvait pas conduire parce qu’il était à son travail à Bruxelles et qu’il avait laissé sa voiture à un « ami ». Il a raccroché directement sans en dire plus. L’enquête s’est bien sûr poursuivie. Vers 13 h, un jeune homme de 22 ans, habitant de Quaregnon, s’est spontanément présenté au commissariat de la zone boraine. Il s’agissait en fait du fils du propriétaire de la voiture. Il a expliqué à la police qu’il avait pris peur, raison pour laquelle il avait pris la fuite. Il avait semble-t-il aperçu dans son rétroviseur que le piéton se relevait. Le jeune, pris de panique, s’est réfugié chez son père. C’est lui qui l’a convaincu de se présenter à la police. Un avis au substitut de garde a été réalisé. Un retrait de permis de 15 jours a été ordonné dans un premier temps. Le jeune homme passera au tribunal. La victime, un Colfontainois de 71 ans, a été transférée vers l’hôpital de Warquignies. Il était conscient, avec une jambe cassée. Ses jours ne sont pas en danger.