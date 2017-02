Un vrai trio rock and roll ce mardi à la commission Publifin: suivez en direct les auditions de Georges Pire, André Gilles et Dominique Drion

André Gilles, président de Nethys et de Publifin, avait révolté les députés lors de son passage éclair lors de la commission spéciale où, plus hautain que jamais, il avait refusé de répondre aux questions légitimes des parlementaires wallons. Demain, il ne pourra plus s’y soustraire. Il est attendu de pied ferme, comme ses deux vieux comparses, Dominique Drion (cdH) et Georges Pire (MR), que leurs présidents de parti respectif, Lutgen et Chastel, ont forcés à démissionner après la révélation du scandale des rémunérations sans prestation.

Mais les députés commissaires auront fort à faire car le trio se tient comme les doigts d’une main et n’a pas son pareil en matière de langue de bois.

