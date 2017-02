D'importantes rafales de vent (jusqu'à 85 km/h) attendues mercredi et jeudi

Mardi après-midi, le ciel sera très nuageux et gris avec de possibles faibles pluies ou de bruine. Dans le nord du pays, il fera souvent sec et quelques éclaircies pourront se manifester temporairement. Les maxima seront compris entre 6° et 9° en Ardenne et de 9° à 12° ailleurs. Le vent sera modéré de secteur ouest, tournant au sud-ouest plus tard à la Côte.

Mercredi soir et dans la nuit, le temps sera toujours nuageux et pluvieux. Sur les crêtes ardennaises, la visibilité sera localement réduite à cause des nuages bas. Le vent de sud-ouest sera d’abord modéré, avant de devenir assez fort, et même fort au littoral, avec des rafales de 50 à 60 km/h. Les minima oscilleront entre 5° dans les Hautes-Fagnes et 9° en Flandre.

Mercredi, le ciel sera encore très nuageux, gris et pluvieux. Les maxima se situeront entre 6° et 11°. Il fera plutôt venteux avec à l’intérieur du pays un vent assez fort de sud-ouest et des rafales jusque 60 ou localement 70 km/h.

Jeudi, le temps sera à nouveau nuageux, pluvieux et venteux. Les maxima seront compris entre 4° ou 5° sur les hauteurs et jusqu’à 11° ailleurs. Le vent de sud-ouest sera généralement assez fort, à fort à la mer, augmentant au milieu de journée à fort, et très fort à la Côte, et virant à l’ouest. Les rafales pourront atteindre les 85 km/h voire plus localement.

Vendredi, la nébulosité sera variable, le vent un peu moins présent mais des averses sont encore prévues, pouvant adopter un caractère hivernal surtout sur le relief. Il fera plus frais avec des maxima qui seront compris entre 1° à 7°.

Après un samedi matin sec avec quelques éclaircies, la nébulosité augmentera et sera suivie par des périodes de pluies. En début de semaine prochaine, des passages nuageux accompagnés de pluie affecteront chaque jour le pays, mais il fera à nouveau plus doux.