Charleroi-Standard arrêté: la CBAS livre ses explications suite à sa décision de n'accorder aucun point

Lundi, la CBAS a décidé de ne pas attribuer de point à Charleroi et au Standard, et de ne pas sanctionner le Standard d’un match à huis clos.

Le 4 décembre dernier, l’arbitre Serge Gumienny avait définitivement interrompu le match Charleroi – Standard après 68 minutes de jeu en raison du comportement des supporters du Standard puis de ceux de Charleroi lors de ce match de la 17e journée de la Jupiler Pro League. Les Liégeois menaient 1-3 au moment de l’arrêt définitif de la rencontre.

D’après le rapport relayé par la RTBF, le verdict de la CBAS est motivé par un article de l’URBSFA, relativement clair : « Lorsque l’arbitre arrête définitivement le match après avoir appliqué la procédure (…) en cas d’incidents en dehors du terrain de jeu, (…) les points ne sont pas attribués si les incidents sont provoqués par aussi bien les supporters de l’équipe visitée que par les supporters de l’équipe visiteuse »

Le public du Standard a sa part de responsabilité

Et la CBAS n’est pas tendre avec les supporters incriminés, notamment ceux du Standard, qui sont qualifiés de « soi-disant supporters » : « Cette sanction [peut] paraître sévère pour le club visiteur mais il y a lieu de rappeler que l’arrêt définitif du match n’aurait pas été décidé par l’arbitre, si certains soi-disant supporters du Standard de Liège n’avaient préalablement été à l’origine du déclenchement des deux premières phases (d’interruption de la rencontre) à la 52ème et la 55ème minute du match, ce qui n’est pas contesté. Ce sont ces quelques supporters du Standard qui, par leurs actes inconsidérés et inacceptables (jets de pétards, briquets…) ont mis leur propre club en danger de perdre les trois points du match. »

Le rapport ajoute même que la prétendue implication de Nicolas Penneteau ne change rien : « Qu’il y ait eu provocation par le gardien du Sporting de Charleroi… ne saurait excuser les jets de pétards et lancers d’objets pouvant porter atteinte à l’intégrité physique du joueur. »

Concernant la décision de ne pas sanctionner Liège d’une rencontre à huis clos, la CBAS a tranché de cette manière : « La condamnation à un match à jouer à huis clos n’apparaît pas appropriée au vu de la circonstance que le Standard de Liège intervenait en qualité de club visiteur et au vu des efforts qu’il semble aujourd’hui fournir pour lutter contre les dérives de ses supporters. »

Désormais, tout est clair. Mais le Standard pourrait bien ne pas s’arrêter là, comme le laissait entendre leur communiqué ce lundi.