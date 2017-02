Travaux à l'arrêt à Couillet: il manque près de huit millions d'euros pour construire deux ponts

De nombreux automobilistes circulant sur la RN 576 à Couillet auront sans doute remarqué la présence de quatre socles en béton sur le tout nouveau rond-point et le long de la Sambre. Ces structures vont servir à la construction d’un pont enjambant la nationale, la Sambre et les voies SNCB, situées de l’autre côté du cours d’eau. Malheureusement, la Région wallonne, maître d’ouvrage, n’a pas réussi à obtenir les fonds FEDER (8 millions d’euros) nécessaires à la réalisation des travaux. Dès lors, la tutelle est à la recherche de moyens budgétaires pour terminer le chantier.

Mais à quoi servent ces structures en béton qui trônent le long de la Sambre et au-dessus du rond-point aménagé en août dernier ? Un symbole de l’ancienne centrale Inter-Béton située à quelques mètres de là ? Non, il s’agit tout simplement de fondations pour la construction d’un futur pont qui enjamberait la Sambre. Enfin, encore faut-il avoir les moyens financiers pour réaliser cet ouvrage. Et malheureusement, la Région wallonne ne les a pas. Du moins pas pour l’instant.

Il faut dire que près de 3.736.000€ dont 1.500.000 en financement FEDER (fonds européens) période 2007-2013, ont déjà été investis pour concrétiser ce projet d’aménagement d’un giratoire et d’une rampe d’accès reliant la rue de Couillet avec la sortie 10 du R3 de Châtelet.

